Stralend zonnig weer in Amersfoort vandaag

Een klas telefoon­vrij houden? Jeroen wenst je veel succes

,,En mobieltjes zijn niet toegestaan in de klas!” De docent wees tijdens de open dag van de middelbare school enigszins triomfantelijk naar een zogenoemd telefoonhotel (echt waar). Een grote zak aan de muur, met 30 genummerde vakjes waar de leerlingen hun mobiele telefoon in moesten doen. Samen met de andere ouders knikten we tevreden. Dàt moeten we hebben. De kinderen hadden een heel andere blik in hun ogen.