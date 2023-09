Taxichauffeur ziet fietser over het hoofd in Soest: persoon naar het ziekenhuis

Vrachtwa­gen valt op zijn kant op de Eemdijk, bestuurder komt er met lichte verwondin­gen vanaf

Een zandwagen is vanochtend gekanteld op de Eemdijk in Eemdijk. De brandweer kwam ter plaatse omdat niet zeker was of er iemand onder de wagen zou liggen. Dit was niet het geval, maar er zat wel een bestuurder in. Deze kwam, naast enkele lichte verwondingen, met de schrik vrij.