Terwijl bommen in Oekraïne vallen, brengen in Militair Museum duizenden vredesduiven boodschap over

‘Deze vogel vliegt naar Oekraïne'. ‘Glory to Ukraine’. Of simpelweg: ‘vrede’. Het is slechts een greep uit de teksten op de inmiddels ruim duizend zelfgevouwen vredesduiven op de vloer van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het museum grijpt de voorjaarsvakantie aan om bezoekers te doordringen van het belang van de krijgsmacht in deze onzekere tijden.