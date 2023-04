Tijdens een boottochtje verstrikt raken in fonteinkruid? Hiermee moet het verleden tijd zijn

Titel Keistad passend afscheid voor coach Ruijterlin­de: ‘Ik was wat te rechtlij­nig, daar heb ik van geleerd’

Coach Marcel Ruijterlinde (53) verlaat na elf jaar AVV Keistad. De titel in de topdivisie A is aanstaande zaterdag een mooi afscheid. Nu de eredivisie? ,,We gaan een haalbaarheidsonderzoek instellen met de vraag of dat mogelijk is. Wat mij betreft zou dat fantastisch zijn.”