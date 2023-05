Toen Richard en Brenda konijn Dax (4) door de tuin zagen scharrelen wisten ze gelijk: hier klopt iets niet

column Jeroen fileert de 12 steden die bóven Amersfoort staan op ranglijst meest aantrekke­lij­ke steden

Natuurlijk bleef ik hangen bij het bericht ‘Amsterdam is de aantrekkelijkste stad om te wonen’. Want hoezo dan? Wie kan daar überhaupt een woning betalen? En dat niet alleen: een biertje is er schreeuwend duur, als het al lukt om iets in het Nederlands te bestellen. En je struikelt er over de toeristen. En ja, als Amsterdam eerste staat, waar staat Amersfoort dan op die ranglijst?