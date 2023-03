Toen zorgbegeleider chemische lucht rook, belde hij de politie: verwarde man was bezig met explosief maken

Derk zat in vliegtuig dat met staart de grond raakte en moest omdraaien: ‘Veiligheid gaat voor alles’

Het was dat hij de Noordzeekust weer zag naderen en dat de piloot meldde dat hij het toestel voor de zekerheid weer terug manoeuvreerde richting Schiphol. Want dat de staart van het vliegtuig waar hij in zat bij het opstijgen de startbaan had geraakt, was Derk Koetje totaal ontgaan. Net als de rest van de passagiers overigens.