Tof! Op deze dag komt een vintagemarkt naar het Sint Jorisplein

indebuurt.nlHeb jij nog vintagespullen in huis, waarvan je niet weet of ze iets waard zijn? Dan kun je die meenemen naar de vintagemarkt op het Sint Jorisplein. Op 1 april staat er een grote markt met kleding, sieraden, accessoires en een taxateur op het plein.

“We hebben nog getwijfeld of we een andere datum moesten kiezen”, vertelt Iris Lengkeek van de organisatie. “Maar dit weekend kwam het beste uit. Het is écht geen grap en gaat gewoon erg gezellig worden.”

Taxateur

Dat schilderij van oma, dat al dertig jaar op zolder ligt te verstoffen, zou dat wat waard zijn? Op de markt kun je je vintagespullen laten taxeren. De taxateur geeft je gelijk een waarde. Weet jij gelijk voor welke prijs je het op Marktplaats kunt aanbieden.

Gratis items

Naast leuke spullen om te kopen, is er een kraam met gratis spulletjes. Wil jij nog iets kwijt, dan kun je het doneren en wordt het vanuit deze kraam weggegeven. “Stuur een mailtje naar info@sint-jorisplein.nl met info over wat je wil weggeven. Wie weet kunnen wij mensen superblij maken met jouw items”, vertelt Iris.

Praktisch

De markt vindt plaats op zaterdag 1 april en start om 10.00 uur. Het plein, maar ook in de winkel van Things To Love kun je terecht voor allerlei tweedehandsspullen, kleding en accessoires. Om 16.00 uur is de markt afgelopen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amersfoort. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!