Tweede poging tot brandstichting in drie dagen in Bunschotense woonwijk

Dit gebeurde er zondag­avond bij de ontplof­fing in Woudenberg: ‘Gekozen om ruim af te zetten’

Alle hens aan dek, zondagavond in Woudenberg. De brandweer trok met groot materieel naar metaalwarenfabriek Lewo aan de Laagerfseweg. Daar was een harde knal gehoord en er was rook gezien, maar naar een precieze oorzaak bleef het gissen. Wat was er nu precies aan de hand?