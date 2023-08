Uitspraak in unieke zaak die Willem tegen zijn moeder aanspande: komt hij ooit nog te weten wie zijn vader is?

VRAAG BIJ HET NIEUWS Spandoeken, ruzies en rechtsza­ken: waarom leiden padelbanen toch tot zoveel verzet?

Alsof je midden op de schietbaan staat. Zo beschreef Will Weits uit Woudenberg het geluid van de padelbaan tegenover haar huis afgelopen weekend in het AD. En ze is zeker niet de enige die steen en been klaagt over het gepok en getak dat de populaire sport met zich meebrengt. Waarom veroorzaakt padel toch zoveel overlast?