Van lichtjes tot tenten: inzameling voor Marokko in Amersfoort op gang door de inzet van Rachida

Amersfoort biedt groot bedrag voor noodhulp aan slachtof­fers Marokko-ramp

Amersfoort is van plan om 100.000 euro te schenken aan een hulporganisatie die zich inzet voor de wederopbouw van de getroffen gebieden in Marokko. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. Dit bedrag zal uit de algemene reserves van de gemeentekas gehaald worden.