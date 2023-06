Van workshops tot tentoonstellingen: Amersfoort vraagt aandacht voor vluchtelingen met 24 uurs-Wake

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Que si, que no. Jody Bernal zal voor altijd herinnerd worden om die ‘foute’ nummer 1-hit uit 2000. Maar het feit dat hij een one hit wonder is, betekent niet dat z’n muziekcarrière in dat tijdperk is blijven hangen. Bernal staat met andere cultartiesten op het podium bij Keifoute Party, het feest van het al even succesvolle dagelijkse radioprogramma Het Foute Uur op Qmusic. Verder treedt op Abba-tributegroep Abba Fever en draait de carnavaleske dj Otto Wunderbar de één na de andere guilty pleasure.