Vandalen laten spoor van vernieling achter bij twee scholen in Amersfoortse wijk Soesterkwartier

Wie Spakenburg zegt, zegt vis, brood en... botters: ‘Iedereen staat te popelen om de schepen te zien’

Wat voor de Friezen skûtsjesilen is, is voor de Bunschoters en Spakenburgers de DARP. Het is een acroniem dat staat voor de dinsdagavond ronde- en platbodemscompetitie op het Eemmeer. Voor het veertigste achtereenvolgend jaar staan de schippers op scherp.