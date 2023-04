Vanuit de klas zo met de glijbaan het schoolplein op: bij deze school kan het

Wie wordt de snelste bij de Flitstriat­lon in Nijkerk op woensdag 7 juni?

De Flitstriatlon Nijkerk staat bekend om zijn unieke tijdritkarakter. Alle deelnemers starten om de 10 seconden waardoor het tot de laatste deelnemers spannend is wie de snelste is. De 27e a.s.r. Vitality Flitstriatlon wordt dit jaar op woensdag 7 juni gehouden in het natuurgebied van de Nijkerkse polder Arkemheen.