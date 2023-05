Veensche Boys verliest bekerfinale, maar blijft niet in teleurstelling hangen: ‘De competitie is belangrijker’

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTO Tijn (17) is superblij met zijn allereer­ste Saab: ‘Nog een paar maanden, dan mogen we’

Drie weken geleden kocht Tijn Molenveld zijn allereerste auto, een Saab 9-3 Sport Sedan. Hij is er superblij mee, maar er is wel één probleempje: de jonge Amersfoorter moet eerst nog even 18 worden voor hij er ook daadwerkelijk in mag rijden.