Verdwijnt vuurwerk uit Amersfoort deze jaarwisseling? Zélfs voorstanders geloven er niks van

Vlucht naar Spanje is onbetaal­baar, dus zoeken we de camping op: ‘Vakanties schrappen doen we niet’

Nog geen vakantie geboekt deze zomer? Reserveer dan maar een flink bedrag. De prijzen van vliegtickets rijzen de pan uit en wie het dichter bij huis op de camping zoekt, moet ook dieper in de buidel tasten dan vorig jaar. En toch lijken we ons niet tegen te laten houden. ‘Op vakantie gaan is het laatste wat een Nederlander schrapt, maar we zijn wel zijn prijsbewuster dan ooit.’