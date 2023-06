Verkeersregelaar zegt te zijn aangereden, politie laat verdachte na gesprek weer gaan

Nieuwe wijk Vat­horst-Bovenduist: plan voor circa 3300 woningen, ener­gie-positief én met eigen zwemmeer

Wil je een appartement huren of een huis met een tuin kopen? Het kan straks allemaal in de nieuwe mooie en duurzame wijk Vathorst-Bovenduist in Amersfoort. Verschillende soorten woningzoekenden komen straks aan hun trekken, want er worden waarschijnlijk om en nabij de 3300 nieuwe woningen gebouwd in verschillende varianten en prijsklassen.