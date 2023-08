Vijf dagen geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle door grote spoorvernieuwingen

Komt er een eind aan die ellenlange schoolbus­rit­jes voor kinderen? Ouders mogen het zeggen

Hoe ‘gezellig’ is een dagelijkse tocht met een taxibusje naar een speciale school? Niet dus, zo horen ouders vaak van hun kinderen. Drukte en pesterijtjes in de bus, lange tochten, steeds weer een andere chauffeur. De oplossing van dit voortdurende probleem? Ouders mogen het nu gaan vertellen in de regio Amersfoort.