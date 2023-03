Vlammen en rookwolken door verbrand tuinafval op kerkterrein in Bunschoten

Reportage Honderden blauwe tompoucen over de toonbank in Spakenburg na bekerstunt: ‘Grandioos feest’

De blauwe tompoucen, de blauwe gevulde cakes en de blauwe Parijse bollen zijn bij de twee lokale bakkers in Bunschoten-Spakenburg niet aan te slepen. Daags na de bekerstunt van de Blauwen (ze wonnen met 4-1 van FC Utrecht) is het hele dorp blauw gekleurd. Het gaat een dag even nergens anders meer over.