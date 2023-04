Volgend jaar geld ophalen met Koningsdag? Vergeet het verkopen van oude zooi en volg deze tip

Met deze 3 tips word jij komende Koningsdag een topverko­per

Koningsdag: de één gaat los op een festival of in een kroeg, terwijl de ander deze dag liever aangrijpt om van zijn oude troep af te komen op de vrijmarkt. Waar je in Nederland ook Koningsdag viert, je ontkomt niet aan de eindeloze rijen kleedjes vol tweedehands spullen. Maar hoe zorg je ervoor dat jij het meest opvalt tussen al die verkopers?