Voor de meesten is Nikita gewoon een paard, voor Fien de laatste tastbare herinnering aan haar jeugd

Inmiddels is ze 27. Ze is grijs geworden en over haar eens zo donkere ogen ligt een wazig blauwe gloed. Helemaal blind is ze nog niet, maar veel ziet ze niet meer. Toch herkent ze je altijd, aan je stem of aan je geur. Ze is liever geworden met de jaren. Van een ontembare, steigerende puber is ze verworden tot een echt omaatje.