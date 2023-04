Voor in de agenda: Record Store Day 2023 in Amersfoort

Dief begint aan dollemans­rit over A28 na diefstal van 1000 euro aan kampeerar­ti­ke­len in Ermelo

Een diefstal van kampeerartikelen in Ermelo eindigde maandag in een ‘dollemansrit’ over de A28. Volgens de politie maakte de verdachte meerdere verkeersovertredingen waarbij hij een groot gevaar was voor het overige verkeer.