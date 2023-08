Voor vertrek naar Amerika verovert golftalent Loran Appel (18) nationale titel

dit is de zomer Doorbijten in regenach­tig Amersfoort én een beetje positief blijven: ‘We hebben 40 dagen droogte gehad’

Alwéér regen. Voor wie niet in zuidelijker oorden vertoeft, is het deze zomervakantie een kwestie van doorbijten. Hoe houden thuisblijvende Amersfoorters in afwachting van zonniger omstandigheden het hoofd boven water? Heel eenvoudig, blijkt tijdens een rondje door de stad: gewoon genieten van de goede momenten. Trouwens: ,,Slecht weer bestaat niet.”