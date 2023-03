Vrachtwagen in brand bij pizzabakker in Bunschoten

Nu telt Eembrugge nog 50 inwoners, maar straks wordt het dorp drie keer zo groot met 90 extra huizen

Eembrugge, dat is toch zo’n slaperig dorpje langs de Eem waar nooit wat gebeurt? Wie denkt dat de vrachtwagens die deze week door het dorp rijden het enige is dat mensen hier wakker houdt, heeft het mis. Het is bepaald niet de eerste keer dat de rust in het dorpje wild wordt verstoord.