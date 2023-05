Vrouw vertelt jaren later over misbruik van vader (68) om neefjes te beschermen: man krijgt vier jaar celstraf

OVERZICHT AMATEURVOETBAL Tien (!) goals voor Achterveld, Sparta Nijkerk heeft periode niet meer in eigen hand

Sparta Nijkerk was aan bewonderenswaardige inhaalrace bezig in de derde divisie, op weg naar een ticket voor de nacompetitie. Maar zaterdag verspeelden de oranje-zwarten punten tegen Harkemase Boys (2-2) waardoor de ze het niet meer in eigen hand hebben. Ook Scherpenzeel is bevangen door stress, maar dan wel om de titel. Daar had Achterveld geen last van. De vierdeklasser schoot tien keer raak (10-3) tegen APWC.