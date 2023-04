VVOG wordt eindelijk beloond: ‘Het is een gewonnen punt’

Rechter zwicht niet: ook na 27 jaar rechtsorde te geschokt om verdachte van moord op Duif vrij te laten

Dave L., verdacht van de moord op Amersfoorter Mike Duif in 1996, blijft in de cel tot de inhoudelijke rechtszaak op 20 juni. Dinsdag ving advocaat Louis de Leon bij de rechtbank in Arnhem opnieuw bot met een verzoek om zijn cliënt voorlopig vrij te laten.