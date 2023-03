VVU Ardanspor 3 uit de competitie gehaald na ongeregeldheden, spelers zouden zijn bedreigd

royal park live Guus Meeuwis, James Bay, Bløf en meer: deze artiesten treden in juli op in paleistui­nen Soestdijk

De line-up is compleet: Guus Meeuwis, James Bay en Bløf zullen in de eerste weken van juli stralen op het podium in de tuin van Paleis Soestdijk. Acht zomeravonden lang kunnen mensen bij Royal Park Live in koninklijke stijl genieten van hun favoriete artiesten.