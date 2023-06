Waar nu een balletje wordt geslagen, werden 77 Sovjetsoldaten vermoord: ‘Hier is het gebeurd’

Nieuw onderzoek wijst uit: golfbaan blijkt locatie van massamoord op 77 Sovjetsol­da­ten

De massamoord op 77 Sovjetsoldaten in 1942 bij Kamp Amersfoort vond op een andere plek plaats dan op de locatie waar er een monument aan is gewijd. De op één na grootste massa-executie in de Tweede Wereldoorlog in Nederland gebeurde op de plek waar nu een golfbaan ligt. Dat blijkt uit onderzoek van Kamp Amersfoort.