Waarom je nooit als omstanders een auto na een ongeluk weer op zijn wielen moet zetten

Margreet verbijs­terd over jongeren die tegen egels schoppen: ‘Opeens vloog er één over mijn schutting’

Margreet van Berge en haar overbuurvrouw Eva Hendriksen zijn verbijsterd over de mishandeling van twee egels vlakbij hun huis in het Gelderse Hoevelaken afgelopen weekend. Midden in de nacht werden ze wakker van geschreeuw van dronken jeugd. ,,Opeens vloog er een egel over de schutting.”