Waarom Spakenburg onlosmakelijk verbonden is met voetbal: ‘Zondag in de kerk, zaterdag op het veld’

Een wenteltrap van staal? Metaalkun­ste­naars Arthur (30) en Jordy (28) draaien hun hand er niet voor om

Het begon met een lasapparaat en een slijptol in een koude, tochtige schuur van 2 bij 2 meter. Nu, tien jaar later, is Metaal-Art een modern Amersfoorts bedrijf dat gespecialiseerd is in op maat gemaakte, stalen deuren, kozijnen en trappen en beloopbaar glas. ,,Ik droomde niet van een groot bedrijf. Steeds mooiere klussen, dat was mijn ambitie.’’