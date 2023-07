Wandelaar geramd door fietser: kun je nog wel veilig wandelen in het steeds drukker wordende bos?

Alle asbest uit appartemen­ten aan de Verdiweg gesaneerd

In zestig appartementen aan de Verdiweg in Amersfoort is nu echt alle asbest gesaneerd. Tijdens de saneringswerkzaamheden bleek een deel van het werk niet goed uitgevoerd, waarop de arbeidsinspectie ingreep en het werk in twintig appartementen stillegde.