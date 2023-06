Wat vindt u: Is het te druk op Amersfoort Centraal, of valt het allemaal wel mee?

Amersfoort krijgt gloednieu­we daklozenop­vang: veel enthousias­me over monumen­taal pand in binnenstad

Daklozen in Amersfoort kunnen binnen een paar jaar ’s nachts mogelijk terecht in een monumentaal gebouw in de historische binnenstad. De gemeente is zeer te spreken over het ‘unieke aanbod’ van een pandeigenaar, maar bereidt zich ook voor op weerstand onder omwonenden: ‘In de beleving heeft dit grote impact.’