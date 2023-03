Wat vindt u: moet Amersfoort extreme parkeerkosten compenseren of hebben de autobezitters pech?

Jarenlang was er voor vijftien bewoners van de historische binnenstad geen vuiltje aan de lucht: parkeren deden ze in een garage met vijftig plekken op steenworp afstand van hun huis. Daarvoor betaalden ze slechts een paar tientjes in de maand.

Lees ook PREMIUM Van 38 euro naar 225 euro per maand voor een parkeerplaats: deze automobilisten zijn woedend

Afgelopen zomer werd de garage echter verkocht aan Kan Real Estate, naar verluid voor nog geen 5 ton. Die ondernemer vraagt voor dezelfde garage ruim zes keer zo veel. ,,Ik ben gepensioneerd en leef van een AOW”, stelde Dirk, bewoner van het naastgelegen sociale huurcomplex van Omnia Wonen, vorige week in het AD. ,,Ik kan niet zo veel betalen voor een parkeerplek. Dat zal ook gelden voor de meeste andere mensen die hier wonen.”

Quote Achteraf gezien is deze verkoop misschien geen goed idee geweest Tyas Bijlholt, wethouder

De gemeente Amersfoort zit flink in haar maag met de kwestie. De gemeente heeft de vijftien bewoners van het sociale huurcomplex een compensatie van 100 euro per maand voor de komende drie jaar aangeboden. Hiermee kunnen ze blijven parkeren op de Breestraat of elders op straat. ,,Daarvoor is een lange wachtlijst, dus het kan nog even duren”, aldus wethouder Tyas Bijlholt (Verkeer, D66), onlangs in de gemeenteraad. ,,Achteraf gezien is deze verkoop misschien geen goed idee geweest.”

Wat vindt u? Moet de gemeente meer compenseren of de garage terugkopen en zo de bewoners schadeloos stellen voor haar eigen fout? Of moeten de bewoners de kosten maar slikken, of dan maar voor zo’n honderd euro per jaar zelf een vergunning aanschaffen om op straat te kunnen parkeren?

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.