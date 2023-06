We moesten er even op wachten, maar vanaf vandaag is de haring er weer: deze visfamilie is er klaar voor

Bert Trappel na bijna 30 jaar met trainers­pen­si­oen: ‘In de laatste twee maanden veranderde er wat’

In januari dit jaar verlengde Bert Trappel zijn overeenkomst met de Amersfoortse voetbalclub Amsvorde nog met een jaar. Onlangs besloot de 62-jarige hoofdtrainer anders. Hij kiest voor zijn voetbalpensioen. ,,Het was niet makkelijk om me niet aan mijn afspraak te houden.”