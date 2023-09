Welkom op de heetste plek van Amersfoort: ‘Wij komen vandaag niet meer van deze plek af’

de kwestie Gaat Amersfoort de hoogte in? ‘Geen Manhattan aan de Eem!’

Wat vinden onze lezers in de wekelijkse Kwestie over meer hoogbouw in Amersfoort? Want ooit een provinciestadje met ‘de toren’ als enig landmark, heeft de stad een opmerkelijke transformatie ondergaan, vol met woontorens. Het stadsbestuur beweert dat hoogbouw het antwoord is op de woningnood én de stad mooier maakt. ,,Laten we gewoon bouwen en de realiteit onder ogen zien, want er is een groot tekort aan woningen.’’