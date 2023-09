Wie hield drie mensen onder schot op parkeerplaats in Leusden? Potentiële dader ‘zat gewoon op TikTok’

Overweldi­gen­de interesse voor plannen voor nieuwbouw­wijk in Leusden met 760 woningen

Snel geregelde extra stoelen waren bij lange na niet genoeg, om alle buurtbewoners een plek te geven op de bijeenkomst over de woningbouwplannen voor Tabakssteeg Zuid in Leusden. De honderden belangstellenden stonden rijen dik en zaten her en der op de grond bij de eerste onthullingen over de toekomstige nieuwbouwwijk van maar liefst 760 woningen.