Wielrenner raakt gewond bij botsing met bestelbus in Voorthuizen

OM beschul­digt R. (23) van ontucht en verkrach­ting: ‘Egoïsti­sche man die op zijn eigen lust uit was’

Werd hij gedwongen tot seks met zijn meerdere en betaald om zijn mond te houden of was het juist andersom? Werd de verdachte gechanteerd en genoten beide jongens wel degelijk van de seksuele handelingen? Het Openbaar Ministerie gelooft in ieder geval niks van die laatste theorie die een 23-jarige Amersfoorter in de rechtbank opvoerde als verdediging en beschuldigt hem van ontucht en verkrachting.