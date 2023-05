Winkelen op alle zondagen en feestdagen? Dat kan straks in Baarn en Soest

Moordenaar Savannah Dekker (14) krijgt nog zeker 1,5 jaar langer jeugd-tbs: ‘Moet nog veel gebeuren’

Angelo S., die in 2017 de Bunschotense Savannah Dekker doodde, blijft nog minstens anderhalf jaar in de tbs-instelling voor jonge daders. De rechtbank besloot vrijdag dat het risico op recidive nog te groot is.