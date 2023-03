Winkelpand aan Emiclairhof beschadigd, mogelijk vuurwerkbom gebruikt

Houdt Gert Jan Karsten IJsselmeer­vo­gels in de Jack’s League? ‘Wij spelen elke week tegen Manchester City’

Voor IJsselmeervogels breekt in de strijd tegen degradatie de volgende fase aan. Gert Jan Karsten, die vorige maand vervroegd instapte als hoofdtrainer, bouwde de afgelopen weken aan de fitheid, de communicatie én het zelfvertrouwen van zijn nieuwe ploeg. Is het genoeg voor een wonderlijke opmars in de Jack’s League?