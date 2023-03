Wordt Femke Bol straks geëerd op een Wall of Fame? ‘Dit kan echt bijdragen aan het imago van de stad’

Compostac­tie op ’t Spieghel in Leusden: elke inwoner mag 3 zakken meenemen

Inwoners kunnen tussen 8.00 uur en 15.00 uur gratis compost ophalen op de milieustraat aan de Spieghelweg in Leusden op 25 maart. Dan is namelijk de Landelijke Compostdag. Per milieupas mogen inwoners maximaal drie zakken, 40 liter, gratis compost meenemen.