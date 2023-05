Wordt jouw elftal dit weekend kampioen? Stuur een foto in van je team!

VOETBAL TOTAAL Eerste kampioenen bekend, drie clubs gedegra­deerd: dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Drie speelrondes voor het einde van de competitie zijn de eerste beslissingen gevallen. Behalve DEV Doorn werd er nog een ploeg kampioen. Voor drie clubs is het doek gevallen. Derdeklasser DOSC pakte de laatste strohalm om niet direct te degraderen. In de vierde klasse is er een onverwachte wending in de titelstrijd. Wat gebeurde er nog meer op de velden. Met dit overzicht ben je weer helemaal bij!