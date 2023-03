Wouter trekt gelijk zijn klompen uit om moeder en baby te redden: ‘Ze gilde het uit’

Aantal fietsen­dief­stal­len in Soest verdubbeld sinds eind vorig jaar: ‘Zet je fiets goed vast!’

Maandenlang was er een positieve trend te zien in het aantal gestolen fietsen in Soest, tot nu. Waar er in september en oktober slechts tien fietsen werden gestolen, zijn dat er in dit jaar nu al 21. Vooral bij Station Soest Zuid en bij supermarkten gaat het vaak mis.