Zeker 1000 vierkante meter natuur in vlammen op bij natuurbrand op militair oefenterrein de Vlasakkers

Zwolse kickbokser Tariq Osaro gaat voor de wereldti­tel van Rico Verhoeven: ‘Zal er 100 procent voor zorgen dat hij neer blijft’

Kickbokser Tariq Osaro (27) wordt beschouwd als the next generation en is één van Glory’s helden. De nummer twee van de wereld staat zaterdag voor het gevecht van zijn leven: het interim-wereldtitelgevecht van de zwaargewichten tegen Antonio Plazibat. De winnaar strijdt in het najaar tegen niemand minder dan wereldkampioen Rico Verhoeven.