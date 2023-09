Zo staan Amersfoortse scholen stil bij de aardbeving in Marokko: ‘Belangrijk om gevoelens uit te spreken

Dagenlang zit poes Ruby vast in een boom, maar dan is daar boomverzor­ger Marcel

Een opvallende reddingsactie in de Amersfoortse wijk Kattenbroek. Hoog in de bomen tussen het Gangboord en Rondweg Noord zat zondag poes Ruby vast in een boom. Niet de brandweer, maar boomverzorger Marcel IJkema en zijn zoon lukte het om de poes uit de boom te halen.