‘Zomerse buien’-seizoen weer van start na hoosbuien: ‘Baarn en Soest hebben echt een voltreffer gekregen’

bijzondere beroepen Ze is géén fluiste­raar, maar gedragsthe­ra­peut Claudia biedt wel hulp als Minoes plots in de plantenbak plast

Bijna drie miljoen Nederlandse gezinnen hebben een kat als huisdier. Maar wat doe je als Minoes plots agressief wordt, of overal en nergens plast? Dan schakel je een kattengedragstherapeut in. Claudia van der Linden (59) uit Amersfoort is zo’n therapeut.