De Eiffeltoren staat er prachtig bij in hartje Londen

column annemarie haverkamp Mijn moeder had het heel leuk gevonden Máxima in haar eigen straat te ontmoeten

Op de familie-app verscheen een foto van Willem-Alexander en Máxima. Tien minuten later nog eentje. Ik keek eens goed en zag bekende huizen op de achtergrond. Toen pas begreep ik dat het koningskoppel in Deventer rondliep, in de nieuwe, hippe wijk van mijn ouders. De fotograaf was mijn vader, die er met zijn neus bovenop stond.

17 september