De Job-mobiel is verkocht, hij krijgt een zinvol tweede leven

Mijn broer belde me om te zeggen dat hij mijn auto had verkocht. Of beter: hij had Jobs auto verkocht. De Volkswagen Caddy hadden we precies een jaar gehad. In dat jaar waren een rolstoelkofferbaklift en een draaibare passagiersstoel gemonteerd. Zodat we weer tien jaar vooruit konden.



Het werden tien maanden. Toen was de auto niet meer nodig, want Job ging dood.