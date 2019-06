De laatste weken zit Job gevangen in een benauwende hoest, is de gevreesde aftakeling begonnen?

Column Intussen is Rob begonnen met het inpakken van zijn koffer, nu is het zijn beurt

7 juni Een van de beste dingen van een vakantie zonder Job is slapen. Het zit ’m niet in de lengte van de nachtrust, maar in de diepte. Slapen zonder alert te hoeven zijn. Niet wakker schrikken van een snurk, een kreun of een huil. Of erger nog: naast je bed staan omdat het op de andere kamer zo stil is. Eng stil. Thuis slaap ik met mijn oren open, op vakantie gaan ze dicht.