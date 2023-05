De lijst ‘te cancelen liedjes’ wordt langer en langer

column annemarie haverkamp Het was zo overweldi­gend mooi op de Seychellen dat we de onuitge­spro­ken fotoboycot spontaan vergaten

Foto’s van mezelf zijn er nauwelijks van de afgelopen zes maanden. In mijn telefoon zie ik vooral kiekjes van de bomen die uitlopen op de begraafplaats en bloemetjes die we pootten op de plek van Jobs as. Mijn laatste selfie is van 20 november 2021. Samen met Job lig ik in zijn ziekenhuisbed, hij draagt een zuurstofmasker.