Hallo verdriet, we noemen je Job

COLUMN ANNEMARIE HAVERKAMP Een aanval van misselijk­heid duurt bij Job nooit lang. Bovendien hadden we al kaartjes

27 december Gezellig, dachten we, een avondje naar het Chinese lichtjesfestival in Ouwehands Dierenpark. We waren de straat nog niet uit of Job begon te piepen. Het korset moest uit. ,,Kan niet”, zei ik. ,,Mama moet rijden.”