Het water in de hottub is net zo warm als mijn tranen

De kachel moet ’s nachts uit, leren we. Ook weer met een of andere knop. Waarschijnlijk dacht hij dat we luisterden. Hij zag een doodgewoon stel dat zin had in een weekendje weg. Niet twee verdrietige mensen op de vlucht voor de lockdown. ’s Avonds stappen we in de hottub. Onder de Friese hemel is het water net zo warm als mijn tranen, het voelt vertrouwd.